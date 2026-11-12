В Рязанской области ожидается туман с видимостью до 200 метров

МЧС предупредило жителей Рязанской области о тумане. В ближайший час, а также ночью и утром 13 ноября местами ухудшится видимость на дорогах.

По прогнозу синоптиков, видимость составит от 200 до 800 метров. Водителям рекомендуют соблюдать скоростной режим, увеличить дистанцию и избегать резких манёвров.

Пешеходам следует быть внимательнее при переходе дорог и использовать световозвращающие элементы на одежде.

При возникновении чрезвычайной ситуации звоните по номерам 01 (со стационарного телефона), 101 (с мобильного) или 112.

Телефон доверия Главного управления МЧС России по Рязанской области: 8 (4912) 20-24-90.