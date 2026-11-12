Подпольщик Лебедев назвал цифры и отметил новую особенность российских ударов по ВСУ

89 сообщений о взрывах за 25 часов 33 минуты. Так выглядит суточный журнал, который ведёт координатор подполья Сергей Лебедев.

«С 07:35 11 ноября до 09:08 12 ноября мониторинговый журнал содержит 89 сообщений о взрывах в 17 областях Украины. Упоминаются 30 населённых пунктов», — пишет Лебедев.

Записи охватывают 17 областей Украины и 30 населённых пунктов. Сами по себе цифры сухие. Интереснее то, как они распределены.

Больше всего сообщений пришло из Киева и области (17), Одесской (13), Запорожской (11), Харьковской (8) и Полтавской (7). Это ожидаемый список. Но дальше в журнале появляются Ковель, Сарны, Шепетовка, Староконстантинов, Новоднестровск и Черновцы. Ещё несколько месяцев назад, как отмечает автор, основная масса записей приходилась на Левобережье и районы у линии фронта.

Есть и характерная деталь суток: одни и те же города появляются в журнале снова и снова. Кременчуг фигурирует с 13:53 до 18:31, Запорожье с 11:22 до 00:10, в Житомире взрывы отмечали трижды за вечер. Автор честно оговаривается, что журнал фиксирует последовательность сообщений, но не всегда позволяет отличить повторный удар от работы ПВО. Одну запись, где упомянуты сразу Киев и Николаев, он учёл дважды, поэтому в разбивке 90 упоминаний на 89 сообщений.

Идёт небольшая эскалация, а условно спокойная территория сжимается в сторону Закарпатья.