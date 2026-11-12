Два человека погибли при опрокидывании Volvo в Рязанской области

11 ноября в Сараевском округе Рязанской области произошло смертельное ДТП с участием автомобиля Volvo. В результате аварии погибли два человека, еще одна пассажирка получила травмы.

По предварительным данным региональной Госавтоинспекции, около 18:19 на 28-м километре автодороги Сараи — Кривское — Муравлянка — Ягодное — Алексеевка — Троицкое 41-летний водитель Volvo не справился с управлением.

Мужчина не имел водительских прав и, предположительно, превысил скорость. Автомобиль съехал в кювет и опрокинулся.

Водитель и 63-летний пассажир скончались от полученных травм. 66-летнюю пассажирку с травмами доставили в медицинское учреждение.

По факту ДТП проводят проверку. Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства аварии.