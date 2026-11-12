Малков подвел итоги учений по гражданской обороне в Рязанской области

Губернатор Рязанской области Павел Малков подвел итоги октябрьских учений по гражданской обороне, в которых участвовали все муниципалитеты региона. На тренировках отрабатывали действия экстренных служб и органов власти при воздушных ударах по критически важной инфраструктуре.

Итоги штабной тренировки обсудили на внеочередном заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности.

В учениях участвовали МЧС, правоохранительные и экстренные службы, представители органов власти всех уровней. Всего задействовали 145 объектов. Среди них школы, больницы, предприятия энергетики и коммунального комплекса, транспортной отрасли и гидротехнические сооружения.

Особое внимание уделили защите и эвакуации жителей, оповещению населения и готовности укрытий. Участники проверяли работу пунктов временного размещения, санитарной обработки, вещевого обеспечения и питания.

На заседании комиссия проанализировала действия каждого ведомства и муниципалитета. По итогам проверки определят, какие направления гражданской обороны нуждаются в дополнительном усилении.

Отдельно участники обсудили техническое состояние одного из гидротехнических сооружений в Сараевском муниципальном округе.

Павел Малков заявил, что результаты тренировок должны помочь выявить недостатки и определить приоритеты дальнейшей работы.

«Учения проводим не для галочки, а максимально вкладываемся в эту работу. Важно понять недоработки, определить правильные приоритеты в дальнейшей деятельности», — подчеркнул губернатор.

По его словам, все выявленные вопросы ведомства и муниципалитеты должны проработать совместно.