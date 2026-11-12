В Рязанской области 13 ноября ожидаются туман и мокрый снег

В пятницу, 13 ноября, в Рязанской области будет облачно. Ночью местами пройдут небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя, днём существенных осадков не ожидается. Такой прогноз опубликован на сайте регионального ГУ МЧС России.

Ночью и утром в отдельных районах возможен туман. Видимость на дорогах может ухудшиться.

Ветер ночью будет южным, со скоростью 3–8 м/с. Днём он сменит направление на юго-восточное и усилится до 6–11 м/с. Местами порывы достигнут 15 м/с.

Температура воздуха составит: ночью — от −2 до +3 градусов; днём — от +1 до +6 градусов.

Опасных и неблагоприятных метеорологических явлений синоптики не прогнозируют.

При этом в большинстве районов Рязанской области сохраняется вероятность происшествий муниципального уровня. Среди возможных последствий — обрывы линий электропередачи и связи, перебои в работе транспорта, увеличение числа ДТП, падение деревьев и повреждение кровель.

Сильный ветер может привести к обрушению слабо укреплённых конструкций и рекламных щитов. Не исключены и аварии в коммунальных системах жизнеобеспечения.