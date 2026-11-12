В Спас-Клепиках задержали подозреваемого в попытке угона ВАЗ-2104

В Спас-Клепиках полицейские задержали 35-летнего мужчину, подозреваемого в попытке угона автомобиля ВАЗ-2104. Нетрезвый местный житель проник в незапертый автомобиль, попытался завести двигатель, а после неудачи забрал документы на машину.

В отдел МВД России «Клепиковский» обратился 36-летний работник местного предприятия. После ночной смены мужчина собирался ехать домой, но обнаружил, что замок зажигания повреждён, а из салона исчезли документы на автомобиль. Как выяснили полицейские, вечером перед происшествием владелец припарковал ВАЗ-2104 неподалёку от работы, но забыл запереть двери.

Оперативники уголовного розыска опросили сотрудников предприятия и жителей ближайших домов. Несколько человек рассказали, что ночью видели мужчину, который выбирался из салона припаркованной машины.

По описанию очевидцев полицейские установили личность предполагаемого злоумышленника. Им оказался 35-летний житель Клепиковского округа, ранее неоднократно привлекавшийся к административной ответственности за правонарушения, связанные со злоупотреблением алкоголем.

Мужчину разыскали и задержали. Во время проверки у него дома обнаружили документы на автомобиль заявителя. Их изъяли.

По предварительной информации, вечером подозреваемый выпивал дома. Когда спиртное закончилось, он отправился в Спас-Клепики, чтобы купить ещё. До города было около пяти километров. Однако к моменту его прихода магазины уже прекратили продажу алкоголя.

По дороге домой нетрезвый мужчина решил поискать автомобиль, на котором можно было бы добраться быстрее. Он дёргал ручки дверей припаркованных машин, пока одна из них не открылась.

Злоумышленник попытался завести двигатель, но безуспешно. Тогда он забрал из салона документы на автомобиль и отправился домой пешком. Утром его разбудили сотрудники полиции.

Дознаватель возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 166 УК РФ. Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.