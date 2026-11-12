Агроном предупредила дачников о роковой ошибке при укрытии растений на зиму

Бездумное использование натуральных материалов для укрытия цветников и декоративных кустарников на зиму может погубить нежные садовые культуры, заявила в беседе с «АиФ» агроном Людмила Воинкова.

По ее словам, речь идет о джутовой или льняной мешковине, которая способна притенять побеги от весеннего солнца и пропускать воздух в сухую погоду. Однако зимой ее следует использовать крайне осторожно.

«Натуральная ткань мгновенно впитывает осеннюю влагу и мокрый снег, после чего во время оттепелей превращается в сырую ледяную корку, — рассказала Воинкова.

Эксперт пояснила, что внутри такого влажного кокона быстро развиваются споры плесени и серой гнили. В то же время намокшая мешковина под тяжестью снега ломает хрупкие ветки.

Агроном призвала строго следовать технологии установки. Так, мешковину следует использовать только поверх жесткого деревянного каркаса, который предотвращает контакт ткани с побегами. Сверху конструкцию нужно накрыть слоем непромокаемой пленки для защиты от осадков. При этом у самой земли важно оставить отверстия для свободной циркуляции воздуха.

Воинкова также заявила, что этот материал можно эффективно применять для обмотки стволов молодых плодовых деревьев. Такая защита предохраняет кору от нападения голодных грызунов и февральских солнечных ожогов.