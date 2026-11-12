Эксперт назвал место запуска БПЛА для атаки на Омск

Украинские военные могли запустить беспилотники в сторону Омска из Харьковской области, заявил в беседе с «АиФ» кандидат исторических наук, подполковник запаса Олег Иванников.

По его словам, российские силы ПВО отслеживают все места запуска вражеских БПЛА и наносят удары по ним.

«Последняя атака киевских террористов осуществлялась из Харьковской области», — пояснил Иванников.

Губернатор Виталий Хоценко сообщил о введении беспилотной опасности в Омской области днем 11 ноября. Он уточнил, что силы ПВО отразили атаку, на месте падения обломков работают специалисты.

В городе отменили все массовые культурные и спортивные мероприятия. Утром 12 ноября Хоценко сообщил, что в результате налета один человек получил травмы. Врачи оценивают его состояние как стабильное.