ПВО отражает массовую атаку беспилотников на Москву

Российские силы противовоздушной обороны отражают массовую атаку беспилотников на Москву, следует из данных, опубликованных мэром города Сергеем Собяниным.

Из них следует, что за последний час военные сбили уже 46 дронов на подлете к столице.

«Системой ПВО Минобороны уничтожены еще 15 беспилотников. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», — написал Собянин в «Максе».

До этого он сообщил о десяти перехваченных БПЛА, затем — об одиннадцати, а ранее дважды — о пяти летательных аппаратах.

До этого одной из наиболее массированных была атака в ночь на 30 октября — тогда к Москве направлялись 862 беспилотника, из них на подлете к городу сбили 170.