Атака БПЛА на Ростовскую область: повреждены дома, есть раненый

В Ростове-на-Дону в результате ночной атаки беспилотников пострадал мужчина. Его госпитализировали, сейчас врачи оказывают необходимую помощь. Об уточнённых последствиях воздушной атаки сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь в своём канале MAX.

В городе повреждены пять многоквартирных домов. Для жителей одной из пострадавших многоэтажек в Октябрьском районе организовали пункт временного размещения.

В Ростове возникло возгорание, которое уже ликвидировали. Ещё один пожар произошёл в производственном помещении Советского района. Его тоже удалось потушить.

В Азовском районе повреждения получили пять частных домов.

Более 120 беспилотников уничтожили за ночь

По словам Юрия Слюсаря, минувшей ночью силы ПВО уничтожили более 120 беспилотников над Ростовом-на-Дону и десятью районами Ростовской области.

В список вошли Матвеево-Курганский, Боковский, Каменский, Тарасовский, Миллеровский, Тацинский, Усть-Донецкий, Азовский, Шолоховский и Чертковский районы.

Губернатор предупредил, что беспилотная опасность в регионе сохраняется. Жителям рекомендовали покинуть открытые участки улиц, зайти в помещения и не подходить к окнам.

В Ростовской области продолжает действовать запрет на фото- и видеосъёмку атак беспилотников, а также публикацию таких материалов в интернете.

Информация о последствиях ночной атаки продолжает уточняться.