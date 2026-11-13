В Рязани приступили к монтажу металлоконструкций пролётного строения нового моста через Оку. Все необходимые элементы изготовили в Омске на дочернем предприятии АО «Мостострой-11» Нацпроекстроя. Об этом сообщил Минтранс Рязанской области.

Строительство моста ведут в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни».

Металлическая конструкция состоит из двух пролётных строений коробчатого сечения. Каждое включает две С-образные главные балки, которые соединены ортотропными плитами в верхней и нижней частях.

Такая схема обеспечивает необходимую жёсткость и устойчивость моста при высоких эксплуатационных нагрузках.

Самые крупные блоки главных балок достигают 12,6 метра в длину. Масса одного такого элемента составляет до 32 тонн.

Общий вес изготовленных металлоконструкций равен 3700 тоннам. Протяжённость металлического пролётного строения русловой части составит 307 метров.

Проект предусматривает четырёхполосное движение транспорта: по две полосы в каждом направлении шириной 3,75 метра. Кроме того, на мосту обустроят три полосы безопасности.

Общая протяжённость транспортного объекта составит 5,8 километра. Длина самого искусственного сооружения превысит 1 километр.