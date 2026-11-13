Вышел из такси и исчез: в Рязани разыскивают мужчину

Следственное управление СК России по Рязанской области разыскивает 24-летнего Владимира Вячеславовича Шегурова, пропавшего в Рязани 12 апреля 2026 года.

По данным следствия, около 00:50 мужчина вышел из такси возле дома № 74 на улице Советской и направился в неизвестном направлении. С тех пор его местонахождение установить не удалось.

Владимир Шегуров проживал на улице Керамзавода, 27. Он работал водителем в ООО «ТриниПартс».

Приметы пропавшего

Рост мужчины около 175 см, вес примерно 70 кг. Телосложение худощавое, фигура сутулая. У него прямоугольное лицо бледного цвета, европейская внешность, прыщи на лице и родимые пятна на спине в районе лопаток. На левой руке есть татуировка.

В день исчезновения Владимир был одет в тёмную кепку, тёмную куртку, худи и брюки. На ногах были белые кроссовки. С собой мужчина взял тёмную поясную сумку.

Всех, кто располагает информацией о местонахождении Владимира Шегурова, просят сообщить об этом по телефону 8-910-906-11-41.