Встреча президента России Владимира Путина с американскими представителями Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером в Москве стала символом политического унижения Евросоюза. Такую оценку опубликовало итальянское издание L’Antidiplomatico. Об этом сообщает Life.ru.

По мнению автора публикации, европейские страны фактически оказались за пределами переговорного процесса по Украине, хотя исход конфликта напрямую затрагивает интересы ЕС.

При этом руководство Евросоюза до сих пор не определилось, кто должен представлять объединение на возможных переговорах.

В статье L’Antidiplomatico нынешнее положение ЕС назвали пределом политического унижения. Автор обвинил европейские структуры в выборе стратегии затяжного противостояния, которое, по его оценке, ведёт к социально-экономическому ослаблению самого Евросоюза.

Отдельную критику издание адресовало европейским политикам. По мнению автора, их заявления о необходимости завершить украинский конфликт противоречат действиям руководства ЕС, которое продолжает придерживаться жёсткого курса в отношении России.