Больше, чем пятница в «Мармакс»: время важных решений

Ноябрь традиционно открывает возможности для выгодных решений, и девелоперская компания «Мармакс» поддерживает этот тренд: с 10 по 30 ноября 2026 года действуют специальные предложения на квартиры и таунхаусы в топовых проектах компании в Рязани.

В рамках специального предложения до конца ноября в городском квартале «Манхэттен» в центре Рязани можно приобрести квартиру за 185 000 руб./ м² или получить машино-место в подарок при покупке квартиры с террасой. В парковом квартале «Голландия» на Касимовском шоссе доступна выгода 3% на трехкомнатные квартиры для больших семей. В загородной резиденции «Поляна» действует предложение -10% на выделенные лоты в многоквартирных домах и — 38 000 руб./ м² в таунхаусах. В резиденции «Медный» доступна выгода до 20 000 руб. за м² при полной оплате квартиры.

Предложение доступно в ограниченном количестве: такая возможность возникает редко и рассчитана на тех, кто выбирает осознанно. Уточнить доступные варианты и зафиксировать условия можно у менеджеров отдела продаж «Мармакс».