Назван владелец взорвавшегося в Чертаново внедорожника

Взорвавшийся в московском Чертаново внедорожник Toyota Fortuner принадлежит журналисту-международнику Сергею Заворотному. Об этом сообщает Mash.

Заворотный — публицист, кандидат исторических наук, специалист в области медиа и политики. Ранее он работал в Госдуме России, а затем занимал должность пресс-секретаря премьер-министра Украины Николая Азарова.

По информации Mash, СВУ было прикреплено на днище автомобиля со стороны водителя. Сдетонировало в момент, когда авто двигалось по улице — за рулём был Сергей, он серьёзно пострадал.

По данным SHOT, у пострадавшего осколочные ранения груди и спины, а также сильное повреждение ног. 72-летний Сергей Заворотный выжил, его экстренно везут в больницу.