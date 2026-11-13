В Рязани временно приостановили подачу отопления и горячей воды в нескольких районах города. МУП «РМПТС» сообщило о двух отключениях, связанных с ремонтом тепловых сетей и заменой оборудования в котельной.

С 09:00 отопление отключили в районе дома № 30, корпус 3, на улице Новосёлов. Под ограничение попали следующие адреса:

— улица Новосёлов, дома № 28, 28 к. 1, 28 к. 2, 28 к. 3, 30, 30 к. 1, 30 к. 2, 30 к. 3, 32, 32 к. 1, 32 к. 2, 32 к. 3, 34, 34 к. 1, 34а;

— школа № 68;

— поликлиника № 7.

Специалисты устраняют повреждение на тепловых сетях.

Ещё одно отключение началось в 10:00. В посёлке Керамзавода, дом № 1, специалисты меняют запорную арматуру в котельной. На время работ приостановили подачу отопления и горячей воды.

Без коммунальных услуг остались жители следующих домов:

— посёлок Керамзавода: № 2, 3, 4, 5, 5а, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11а, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 27, 28, 28а, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38;

— улица Кирпичный завод: № 1, 7, 11, 12, 13, 14, 14а, 14/1, 15, 16, 21а;

— Октябрьский городок: № 35, 36, 39, 39а, 40, 43.

Под отключение попали школа № 22, поликлиника № 13, детские сады № 24 и 29, а также детский центр творчества «Стрекоза».

В РМПТС уточнили, что списки адресов могут корректироваться. О сроках восстановления подачи отопления и горячей воды предприятие сообщит дополнительно.

Уточнить информацию об отключениях можно по телефону 55-05-86.