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Новости России

Ночная атака БПЛА на Россию приблизилась к рекордному показателю года

Автор Алексей Самохин

Ночная атака беспилотников на российские регионы вошла в число крупнейших за 2026 год. По подсчётам РИА Новости, основанным на данных Минобороны России, системы ПВО перехватили и уничтожили 1198 украинских БПЛА самолётного типа.

Как сообщили в военном ведомстве в пятницу, беспилотники сбивали над 16 регионами России, Московским регионом, Крымом и акваторией Чёрного моря.

Более масштабная атака зафиксирована только в ночь на 29 октября. Тогда российские средства ПВО уничтожили 1214 беспилотников.

Ещё четыре ночные атаки с уничтожением более тысячи БПЛА произошли 30 октября (1043 беспилотника), 18 октября (1015) и 20 сентября (1110).

Сегодня ночью в Рязанской области было сбито 5 вражеских БПЛА.

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