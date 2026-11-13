Экс-премьер Украины Азаров прокомментировал взрыв автомобиля своего бывшего советника в Москве

Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров намерен выяснить подробности взрыва автомобиля журналиста Сергея Заворотного в Москве. Ранее тот работал советником и пресс-секретарём экс-главы украинского правительства.

В комментарии изданию «Абзац» Азаров подтвердил, что хорошо знает Заворотного, однако пока не располагает достаточной информацией о происшествии.

«Я его, конечно, хорошо знаю, потому что он много лет работал на Украине. Давайте так: я пока еще сам мало что знаю. Я попробую разобраться, узнать что-то, а потом уже буду какие-то комментарии давать», — заявил бывший премьер-министр.

Что известно о взрыве автомобиля в Москве

Внедорожник Toyota Fortuner взорвался во время движения на Кировоградской улице на юге Москвы. Автомобиль зарегистрирован на 72-летнего Сергея Заворотного.

По предварительным сообщениям, водитель получил тяжёлые травмы. Как сообщает SHOT, при взрыве ему оторвало часть руки. У пострадавшего диагностировали ушиб головного мозга, переломы рёбер и открытый перелом голени. Медики госпитализировали мужчину, его жизнь находится под угрозой.

По информации SHOT, взрывное устройство находилось под сиденьем водителя. В результате детонации сильнее всего пострадала левая сторона внедорожника. Фрагменты конечностей оказались разбросаны по проезжей части.

Кем работал Сергей Заворотный

Сергей Заворотный много лет сотрудничал с Николаем Азаровым, занимая должности советника и пресс-секретаря бывшего премьер-министра Украины.

В 2018 году Заворотный вместе с Алексеем Бердниковым выпустил книгу «Янукович сдал. Госдеп принял. Как Россия потеряла Украину».