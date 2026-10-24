В Рязани погибла акушер-гинеколог Людмила Евсюкова

В Рязани погибла врач акушер-гинеколог Людмила Владимировна Евсюкова. О её смерти сообщила пресс-служба Минздрава Рязанской области.

Подробности гибели медика в сообщении не уточняются. Из серьезных происшествий в Рязани, о которых стало известно в последние дни, — пятничное ДТП с нетрезвым водителем грузовика на улице Циолковского. В нём погибли три женщины.

Людмила Евсюкова посвятила здравоохранению более четырёх десятилетий. Профессиональный путь она начала ещё во время учёбы в Рязанском государственном медицинском университете.

Завершив работу в практическом здравоохранении, Евсюкова вернулась в родной вуз преподавателем. Там она передавала свои знания и опыт будущим медикам.

В Минздраве региона выразили соболезнования родным, близким и коллегам Людмилы Владимировны. В ведомстве подчеркнули, что за одну неделю система здравоохранения области потеряла двух высококвалифицированных специалистов. Ранее в Рязани простились с замминистра Владимиром Хоминцом.

Где и когда простятся с Людмилой Евсюковой

Церемонии прощания с врачом пройдут 26 октября.

10:00–11:00 — прощание у главного корпуса по адресу: улица Высоковольтная, 9.

11:30–12:00 — отпевание в церкви иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость» по адресу: Скорбященский проезд, 1.

12:30 — церемония прощания, погребение и возложение цветов на Успенском кладбище, 7-й квартал, 12-й сектор.

14:00 — поминки в ресторане «Конюшенный двор» на Голенчинском шоссе, 13.

«Коллеги, ученики, выпускники университета и все, кто знал Людмилу Владимировну, смогут проводить её в последний путь и почтить светлую память о ней», — говорится в сообщении на сайте РязГМУ имени Павлова.