В Рязани прекратят работу два отделения МФЦ: адреса и даты закрытия

В Рязани прекратят работу два территориально обособленных подразделения МФЦ.

Первым прекратит работу территориально обособленное подразделение № 18, расположенное в ТЦ «Виктория Плаза» по адресу: Первомайский проспект, 70/1. Последним днём работы станет 28 октября.

Подразделение № 7 на улице Ленина, 9, закроется с 1 ноября 2026 года.

Рязанцы, которые ранее подали заявления в эти отделения, смогут забрать результаты оказанных услуг в центре «Мои Документы» на улице Почтовой, 61. Это касается заявителей обоих подразделений.

Кроме того, в связи с технической неисправностью ПТК «Криптобиокабина» в центре «Мои Документы» на улице Почтовой, 61 временно не осуществляется прием заявлений и документов на оформление загранпаспорта нового образца сроком на 10 лет.

Дополнительную информацию можно уточнить по бесплатному телефону 8 800 110 00 11 или по номеру +7 (4912) 55-50-55.