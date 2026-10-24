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Новости кино и ТВ

Артем Шейнин объяснил, почему Пугачева легко может вернуться в Россию

Алексей Самохин
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Телеведущий Артем Шейнин заявил в беседе с NEWS.ru, что Алла Пугачева может вернуться в Россию в любой момент, поскольк у нее нет проблем с законом. При этом к ее супругу Максиму Галкину*, внесенному Минюстом РФ в реестр иностранных агентов, могут возникнуть вопросы из-за предполагаемой поддержки ВСУ. Шейнин также призвал не запрещать возвращение всем эмигрировавшим после начала СВО без индивидуального разбирательства.

По мнению Артема Шейнина, Алла Пугачева может вернуться в Россию в любой момент. Телеведущий отметил, что, насколько ему известно, у певицы нет претензий со стороны Уголовного кодекса РФ.

Иная ситуация, считает Шейнин, складывается вокруг Максима Галкина*. Он заявил, что при возвращении юмориста в страну к нему могут возникнуть вопросы из-за помощи Вооруженным силам Украины и призывов поддерживать их.

«К Пугачевой нет претензий у Уголовного кодекса Российской Федерации, насколько я знаю. А вот Галкин если вернется, думаю, к нему будут вопросы. Потому что он, насколько я знаю, помогал ВСУ и призывал других людей к этому», — сказал телеведущий в разговоре с NEWS.ru.

Телеведущий также высказался против инициатив, которые предполагают запрет на въезд в Россию для всех, кто покинул страну после начала специальной военной операции в 2022 году.

По словам Шейнина, вопрос возвращения эмигрировавших россиян требует взвешенного подхода. Он предостерег от решений, основанных на коллективном осуждении, и напомнил об исторических примерах, когда действия от имени народа приводили к тяжелым последствиям.

«Меня всегда смущает, когда кто-то говорит от имени народа — «не пущать, запретить». У нас в свое время православие чуть не выкорчевали как бы от имени народа: народ якобы был против попов, и мы чуть не потеряли православие. Мы хотим повторения этого? Я — нет», — подчеркнул Шейнин.

*внесен Минюстом РФ в список иноагентов

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