Тимур Родригез проверит российский бизнес в новом шоу «Предпринималити» на ТНТ

25 октября в 11:30 на телеканале ТНТ состоится премьера нового развлекательного проекта «Предпринималити» (16+). Шоу, созданное продакшн-студией GEN STUDIO при поддержке Сбера, впервые делает главными героями федерального эфира представителей малого и среднего бизнеса России.

Ведущий Тимур Родригез вместе с командой профессиональных комиков отправится в тур по городам России, включая Владимир, Ярославль, Уфу, Самару и Кострому. Суть проекта заключается в проверке реальных компаний на стрессоустойчивость и гибкость. Актеры-комики под видом эксцентричных клиентов создают на месте нестандартные и порой абсурдные ситуации, требуя решить сложную задачу или оказать необычную услугу.

Если команда бизнеса успешно проходит все три испытания, демонстрируя находчивость и командный дух, она получает главный приз — масштабную рекламную кампанию на федеральном канале ТНТ.

Создатели подчеркивают, что «Предпринималити» позиционируется не как разоблачительный проект, а как позитивный и полезный тест. Генеральный продюсер шоу Константин Обухов отметил, что формат позволяет бизнесу взглянуть на свои процессы со стороны, выявить слабые места и точки роста, а зрителю — увидеть живой характер и упорство людей за привычными вывесками.

Заместитель генерального продюсера ТНТ Иван Калашников добавил, что ежедневные задачи предпринимателей уже сами по себе содержат основу для захватывающего сюжета, а добавление комедийной составляющей дает героям шанс заявить о своем деле на всю страну.

Сам Тимур Родригез выразил восхищение стойкостью участников. По его словам, он искренне удивляется способности предпринимателей сохранять хладнокровие и чувство юмора, когда на пороге появляется «клиент» с совершенно невероятными запросами, и готов аплодировать их умению выкрутиться из любой ситуации.