Виновника смертельной аварии в Рязанской области отправили в тюрьму

Пронский районный суд вынес приговор по делу о нарушении ПДД, которое привело к гибели человека. Житель Рязани признан виновным в совершении опасного манёвра на дороге.

Суд установил, что в сентябре 2024 года на трассе «Рязань-Пронск-Скопин» водитель автомобиля выехал на встречную полосу, не убедившись в безопасности обгона. Это привело к лобовому столкновению. В результате ДТП один человек погиб, а другие получили травмы.

Подсудимого признали виновным по статье 264 УК РФ. Суд назначил ему наказание в виде одного года и шести месяцев лишения свободы в колонии-поселении. Также его лишили права управлять транспортными средствами на полтора года.