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Новости России

Директор Долиной раскрыл детали скандала с интернет-магазином

Алексей Самохин
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Директор Ларисы Долиной Сергей Пудовкин заявил, что правоохранительные органы разберутся в истории с мошенническим интернет-магазином, для рекламы которого использовали образы известных артистов. По его словам, многие ролики в сети созданы с помощью нейросетей, а представители певицы уже подали иск о защите чести и достоинства.

Пудовкин подчеркнул в разговоре с «Абзацем», что сама Долина ничего не публиковала на своих страницах в социальных сетях.

«Большая часть видео, которые лично я видел в интернете, создана через нейросеть.  От себя могу точно сказать: создать и разместить Deepfake по всему интернету — дело 10 минут», — заявил директор артистки.

Он посоветовал внимательно проверять договоры, финансовые обязательства и платежи, прежде чем переводить кому-либо деньги. Пудовкин выразил уверенность, что организаторов мошеннической схемы привлекут к ответственности. По его словам, за незаконное использование имен известных людей виновным может грозить дополнительное наказание.

О рекламе интернет-магазина с участием Ларисы Долиной сообщил Telegram-канал Mash. Компания предлагала россиянам приобрести мобильные телефоны и другую технику, однако в итоге обманула клиентов на сумму более 10 млн рублей.

В рекламных материалах, помимо Долиной, фигурировали балерина Анастасия Волочкова и певец Прохор Шаляпин. Последний рассказал, что получил iPhone в подарок за съемку ролика.

Магазин предлагал устройства Apple и Samsung, а также продукцию Dyson из Дубая со скидками до 30%. Для оформления заказа покупателям требовалось внести полную предоплату.

Однако клиенты не получали оплаченные товары. Деньги за отмененные заказы продавец тоже не возвращал. По данным Mash, жертвами мошенников стали около 200 человек. Общий ущерб превысил 10 млн рублей.

Позже на компанию начали жаловаться и собственные сотрудники. Им, как сообщается, не выплатили заработную плату.

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