Названа причина смерти актёра Терентьева

Причиной смерти актёра Андрея Терентьева, известного по фильмам «Мы из будущего» и «Горюнов», стала открытая язва. Об этом РИА Новости рассказали в семье артиста. По словам собеседницы агентства, болезнь у него обострилась.

Терентьев родился 14 июля 1982 года. Он окончил Санкт-Петербургскую академию театрального искусства, курс Вениамина Фильштинского. Дальше были антрепризные театры: «Приют комедианта», «Особняк», «Балтийский дом». Попробовал он себя и в режиссуре и поставил спектакль «Глиняная яма» по пьесе Ольги Погодиной.

В кино Терентьев дебютировал в 2006 году в фильме «Ненормальная». Настоящая известность пришла через два года, когда он сыграл Спирта в картине Андрея Малюкова «Мы из будущего». Среди других его работ — «Высокие ставки», «Такая работа», «Игра с огнём», «Презумпция невиновности», «Филин» и «Солнцепёк».

В 2026 году актёр снялся в военной драме «10 историй о любви и смерти».