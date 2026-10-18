Влад Кадони появится в «Экстрасенсах. Реванш» 

ТНТ выпустит новый эпизод шоу «Экстрасенсы. Реванш» (16+) в субботу, 18 октября, в 18:30. За право попасть в проект «Битва сильнейших» поборются Ариэль Грант, Виктория Комахина и Влад Кадони.

Кадони станет самым таинственным дебютантом нового выпуска. Он с детства знаком с магией: Влад приходится сыном Елене Голуновой, одной из самых известных ведьм Сибири.

В первом раунде участникам покажут фотографию младенца и его неразвившегося сиамского близнеца. Ребёнок вырос и пришёл в студию шоу. Экстрасенсам предстоит определить, кто из шести незнакомцев изображён на снимке.

Во втором испытании участники получат другую фотографию. На этот раз им нужно будет найти многодетную мать, чьи дети также запечатлены на снимке.

Во время выставления оценок Влад Череватый обратится к одному из участников с неожиданным комментарием.

«Наконец-то пришёл новый экстрасенс на замену Александру Шепсу!» — заявит он.

Кому именно Череватый адресует эти слова, зрители узнают в новом выпуске «Экстрасенсы. Реванш».