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«Надень шапку, а то простудишься»: врач объяснила, почему люди ошибаются насчёт холода и вирусов

Алексей Самохин
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Осенью многие родители предупреждают детей, что без шапки можно простудиться. Однако прямой связи между отсутствием головного убора и заражением вирусом нет. Врач-терапевт, гастроэнтеролог и кардиолог, доктор медицинских наук, профессор Светлана Каневская рассказала «Газете.Ru», почему в холодное время года люди чаще болеют и зачем все-таки нужно защищать голову.

По словам специалиста, осеннее похолодание совпадает с сезонным ростом заболеваемости респираторными инфекциями. Из-за этого холод часто ошибочно считают непосредственной причиной простуды.

На самом деле для заражения необходим возбудитель. Простудные заболевания могут вызывать более 200 вирусов, чаще всего — риновирусы. Они передаются через воздух, при тесном контакте и через загрязненные руки. Осенью люди чаще находятся в закрытых помещениях: школах, офисах и общественном транспорте. Недостаточная вентиляция и закрытые окна создают условия для распространения инфекции. Кроме того, холодный и сухой воздух может повышать устойчивость некоторых вирусов.

«Корректная формулировка звучит так: холод не создает инфекцию без вируса, но холодная и сухая погода может косвенно способствовать передаче вирусов», — пояснила Каневская.

Зачем нужна шапка в холодную погоду

Распространенное утверждение о том, что через голову человек теряет строго 40–50% тепла, не соответствует действительности. Тепло уходит через все открытые участки тела, а его потери зависят от площади непокрытой кожи, температуры воздуха, ветра и физической активности.

Если человек тепло одет, но не защищает голову, через нее действительно может уходить заметная часть тепла. Шапка помогает уменьшить теплопотери и поддерживать комфортную температуру тела.

Особенно важно защищать уши. Они выступают над поверхностью головы и при сильном морозе подвержены холодовой травме.

Недостаточная защита в прохладную погоду обычно вызывает дискомфорт, а не инфекционное заболевание. Но длительное пребывание на холоде может привести к переохлаждению или обморожению.

Как распознать переохлаждение

Побледнение кожи, онемение и необычная плотность тканей могут указывать на обморожение. При появлении таких признаков необходимо прекратить воздействие холода. Растирать поврежденные участки снегом нельзя.

Общее переохлаждение опаснее обычного ощущения холода. Сильная дрожь, нарушение координации движений и заторможенность требуют экстренной медицинской помощи.

«Медицински точнее говорить не «надень шапку, чтобы не заразиться», а «оденься по погоде, чтобы не переохладиться, а от вирусов защищайся мерами, которые действительно уменьшают вероятность передачи инфекции»», — резюмировала врач.

Для профилактики респираторных инфекций специалист рекомендует регулярно проветривать помещения, соблюдать гигиену рук и своевременно проходить вакцинацию. Именно эти меры помогают снизить риск заражения, тогда как шапка защищает прежде всего от холода.

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