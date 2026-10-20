Депутат рассказал, кто в России может рассчитывать на пенсию 100 тысяч рублей

Депутат Госдумы Светлана Бессараб объяснила, как россиянам увеличить будущую пенсию и приблизиться к выплатам в 100 тысяч рублей. Для этого важно получать официальную зарплату, следить за пенсионными баллами и формировать долгосрочные накопления. В беседе с «Парламентской газетой» парламентарий рассказала, какие меры помогут повысить доход после выхода на заслуженный отдых и на какую поддержку могут рассчитывать отдельные категории граждан.

Как приблизиться к пенсии в 100 тысяч рублей

Начать подготовку к пенсии стоит с проверки индивидуального пенсионного коэффициента. По словам Светланы Бессараб, узнать количество накопленных баллов и предварительный размер будущих выплат можно в личном кабинете на портале «Госуслуги» или сайте Социального фонда России.

Эта информация поможет оценить перспективы и при необходимости скорректировать свои планы. Чем раньше человек обратит внимание на пенсионные накопления, тем больше времени у него останется для дополнительных решений.

Одним из способов увеличить будущий доход депутат назвала программу долгосрочных сбережений с государственной поддержкой. Граждане могут вкладывать собственные средства и получать дополнительное финансирование от государства. Бессараб считает привлекательной возможность получить до 360 тысяч рублей государственной поддержки.

Дополнительные взносы могут делать и работодатели. Для самозанятых, работающих через цифровые платформы, предусмотрен механизм содействия вступлению в программу долгосрочных сбережений. При этом особое значение имеет официальное оформление трудовых отношений. Если работодатель выплачивает часть зарплаты в конверте и не перечисляет с нее положенные взносы, сотрудник рискует потерять не только пенсионные накопления.

Нелегальная часть заработка не учитывается при формировании страховой пенсии. Кроме того, человек может недополучить выплаты по временной нетрудоспособности и пособия по беременности и родам.

Бессараб призвала учитывать эти последствия при выборе работы. По ее словам, официальная занятость и достойная зарплата остаются важными условиями формирования будущего пенсионного обеспечения.

Сколько нужно зарабатывать для пенсии в 100 тысяч

По словам депутата, при оценке будущей пенсии можно ориентироваться на подход, изложенный в 102-й конвенции Международной организации труда. Согласно этому подходу, пенсионное обеспечение должно составлять около 40% утраченного заработка.

Таким образом, для приблизительной оценки нужно взять нынешний доход и рассчитать 40% от этой суммы. Полученный результат можно использовать как ориентир при условии, что человек продолжит работать в прежнем режиме.

Однако этот расчет не гарантирует конкретного размера выплат. Итоговая пенсия зависит от пенсионных прав и других обстоятельств, а дополнительные накопления могут увеличить доход после завершения трудовой деятельности.

Бессараб подчеркнула, что выплаты в размере 100 тысяч рублей и выше сегодня получают прежде всего отдельные категории граждан. К ним относятся космонавты, Герои Советского Союза и России, Герои Социалистического Труда и Герои Труда России. В прошлом году перечень пополнили матери-героини. Женщины, удостоенные этого звания, получили право на соответствующее пенсионное обеспечение.

Помимо пенсии, им доступны денежное вознаграждение или набор социальных услуг. В него могут входить предоставление земельного участка, материалы для строительства дома, санаторно-курортное лечение и обслуживание в VIP-залах аэропортов и речных вокзалов. По словам депутата, часть этих возможностей сохраняется даже при выборе денежной выплаты.

Какие преимущества есть у многодетных матерей

Дополнительные возможности предусмотрены и для женщин, воспитавших нескольких детей. Как пояснила Бессараб, при формировании страхового стажа учитываются определенные периоды ухода за детьми, что влияет на пенсионные права.

Мать троих детей, которых она воспитала до восьмилетнего возраста, может выйти на пенсию на три года раньше общеустановленного срока. При наличии четверых детей срок сокращается на четыре года.

Женщины, воспитавшие пятерых детей, а также матери двоих детей, работавшие в условиях Крайнего Севера, могут претендовать на пенсию с 50 лет.

На размер страховых выплат влияют и пенсионные коэффициенты за уход за детьми. За каждый полный год ухода за третьим и последующими детьми начисляется 5,4 индивидуального пенсионного коэффициента.

При рождении двойни баллы суммируются. Кроме того, год ухода за двойняшками засчитывается как два года нестрахового периода.

Бессараб обратила внимание, что такая система дает многодетным матерям дополнительное преимущество. За год ухода за третьим и последующими детьми женщина получает больше пенсионных коэффициентов, чем человек со средней зарплатой за соответствующий год.

На какие льготы могут рассчитывать предпенсионеры

Поддержка предусмотрена не только для тех, кто уже вышел на пенсию. Отдельные гарантии действуют для предпенсионеров — граждан, которым до достижения пенсионного возраста осталось пять лет.

В эту категорию входят и люди, имеющие право на досрочный выход на пенсию. Например, сотрудники, занятые на опасных или вредных работах, а также спасатели могут получить статус предпенсионера раньше общеустановленного возраста.

На федеральном уровне для них предусмотрены налоговые послабления. В частности, граждане могут освободить от налога на имущество один объект каждого вида: квартиру, жилой дом и гараж. При расчете земельного налога из налогооблагаемой площади исключаются шесть соток участка.

Предпенсионерам положены и трудовые гарантии. Закон запрещает увольнять сотрудников по мотивам достижения предпенсионного возраста, а нарушение этого запрета при наличии предусмотренных законом оснований может повлечь уголовную ответственность.

Еще одна мера поддержки — два оплачиваемых выходных дня в год для прохождения диспансеризации. Такая возможность позволяет уделять больше внимания профилактическим обследованиям и контролю за здоровьем.

Дополнительные льготы устанавливают региональные власти. В зависимости от места проживания предпенсионеры могут получить компенсацию расходов на общественный транспорт или пригородные электрички, воспользоваться услугами зубопротезирования и претендовать на снижение платы за жилищно-коммунальные услуги.

Как пояснила Светлана Бессараб, региональные меры дополняют федеральные гарантии. Поэтому перед выходом на пенсию стоит заранее проверить не только свои пенсионные права, но и перечень льгот, действующих по месту жительства.