Опубликовано видео с места ДТП, где погиб Владимир Хоминец

В социальных сетях опубликованы кадры с места трагической аварии, произошедшей 20 октября на территории Рязанской области. В результате дорожно-транспортного происшествия погиб заместитель министра здравоохранения региона Владимир Хоминец. Видео с места ДТП опубликовано в группе «RZN LIFE» ВКонтакте.

По официальной информации Госавтоинспекции, авария произошла на 552-м километре автодороги Р-132 «Золотое кольцо», в районе села Плахино Захаровского округа. Столкнулись легковой автомобиль и грузовой транспорт с полуприцепом. Водитель легковой машины скончался на месте происшествия до прибытия медиков. Водитель грузового автомобиля получил травмы и был госпитализирован в медицинское учреждение.

По информации телеканала РЕН ТВ, за рулем легкового Audi Q7 находился Владимир Хоминец. По предварительной версии, его автомобиль по неизвестной причине выехал на встречную полосу движения, где произошло столкновение с фурой марки Sitrak. После удара обе машины загорелись. Изданию также стало известно, что 35-летний водитель грузовика с переломами был доставлен в областную клиническую больницу.

Версия о выезде на встречную полосу, марки машин и обстоятельствах возгорания не подтверждена официальным релизом Госавтоинспекции.

Владимир Хоминец работал в региональном министерстве здравоохранения с 2017 года. Коллеги знали его как ответственного руководителя, участвовавшего в решении ключевых задач отрасли, от которых зависело здоровье и благополучие жителей области.