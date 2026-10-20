Владимир Хоминец погиб в ДТП с грузовиком в Захаровском округе

Трагическое дорожно-транспортное происшествие произошло 20 октября в Рязанской области. По неофициальным данным, в аварии скончался заместитель министра здравоохранения региона Владимир Владимирович Хоминец.

ДТП произошло на 552-м километре автодороги Р-132 «Золотое кольцо» в Захаровском округе. Произошло столкновение легкового автомобиля, за рулем которого находился Владимир Хоминец, и грузового автомобиля с полуприцепом. От полученных травм чиновник скончался на месте происшествия до приезда медиков.

В результате удара грузовой транспорт загорелся. Водитель грузовика с телесными повреждениями был экстренно госпитализирован в больницу.

На месте трагедии в настоящее время работают сотрудники Госавтоинспекции УМВД России по Рязанской области, а также следственно-оперативная группа полиции. Ведется комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление точных причин и всех обстоятельств произошедшего.

Владимир Хоминец начал свою карьеру в системе регионального здравоохранения в 2017 году. Коллеги характеризуют его как ответственного руководителя, который разделял общую ответственность за работу отрасли и совместно с другими специалистами решал ключевые задачи, напрямую влиявшие на здоровье и благополучие жителей Рязанской области.