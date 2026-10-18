Дмитрий Песков, кадр из видео
Политика

Песков высказался об ответе России на удары по Санкт-Петербургу

Алексей Самохин
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Россия продолжает наносить по Украине планомерные массированные удары в ответ на действия Киева. Об этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил журналистам, передает ТАСС.

Представитель Кремля ответил на вопрос о том, стоит ли ожидать отдельного симметричного ответа Москвы на удары Украины по Санкт-Петербургу. По словам Пескова, российские военные уже постоянно наносят удары по украинской территории.

«Он [ответ РФ на удары со стороны Украины] идет постоянно, постоянно идут удары, они планомерные, они массированные», — заявил пресс-секретарь президента.

Песков подчеркнул, что действия российских военных направлены на снижение ударного потенциала украинской стороны. По его утверждению, массированные удары дают результаты.

Представитель Кремля назвал сопротивление Киева проявлением агонии и заявил, что оно не способно изменить ход событий.

«Какие-то последние проявления агонии наблюдаются. Киевский режим сопротивляется. Но это не может поменять ход событий», — подчеркнул Песков.

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