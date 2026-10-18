В Касимове ветераны боевых действий и участники СВО сразились за «Кубок Героев»

В Касимовском округе прошли всероссийские соревнования по плаванию «Кубок Героев». На дорожках спорткомплекса «Лидер» встретились ветераны боевых действий и участники специальной военной операции. Об этом сообщил глава администрации Касимовского муниципального округа Иван Бахилов.

«Эти люди, объединенные любовью к Родине и верностью товарищам, вновь доказали: настоящие герои живут среди нас», — сказал Иван Бахилов.

География турнира охватила пять регионов: в соревнованиях приняли участие пловцы из Владимирской, Московской, Нижегородской, Тульской и Рязанской областей. Высокий статус мероприятия подчеркнуло участие легенд российского спорта — заслуженного мастера спорта, основателя «Кубка Героев» Андрея Арбузова и серебряного призера Олимпийских игр, заслуженного мастера спорта России Ивана Стретовича.

На мероприятии присутствовал министр спорта Рязанской области Владимир Антманис. После завершения соревнований вместе с высокими гостями было организовано знакомство с спортивными объектами округа и богатой историей Касимова.