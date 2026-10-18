В Рязани оштрафовали 1682 нелегальных торговца

С начала года в Рязани к административной ответственности за незаконную торговлю привлекли 1682 нарушителя. Об этом сообщили в городской администрации.

Общая сумма наложенных штрафов достигла 4 586 700 рублей.

В мэрии напомнили о размерах санкций. Так, за организацию несанкционированной торговли гражданам грозит штраф от 3 до 5 тысяч рублей, должностным лицам — от 10 до 15 тысяч рублей, а юридическим лицам — от 30 до 50 тысяч рублей.

За незаконную торговлю и оказание услуг вне установленных мест предусмотрено предупреждение или штраф: для граждан — от 1 до 3 тысяч рублей, для должностных лиц — от 5 до 15 тысяч рублей, для юридических лиц — от 30 до 50 тысяч рублей.