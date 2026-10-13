В Шиловском районе мужчину осудили за долг по алиментам в 1,5 млн рублей

Шиловский районный суд вынес приговор 32-летнему мужчине, который признан виновным в уклонении от уплаты алиментов на содержание несовершеннолетнего сына (ч. 1 ст. 157 УК РФ).

В судебном заседании установлено, что ранее за долги по алиментам подсудимый привлекался к административной ответственности по ст. 5.35.1 КоАП РФ. Несмотря на это, он продолжил игнорировать свои финансовые обязательства перед ребенком, что привело к образованию задолженности в размере более 1 млн 500 тыс. рублей.

Мужчина не работал, в органы занятости по вопросу трудоустройства и постановки на учет в качестве безработного не обращался.

С учетом позиции прокурора суд назначил виновному наказание в виде 8 месяцев исправительных работ с удержанием ежемесячно в доход государства 10 % из заработной платы осужденного.