В Рязани частично восстановили электроснабжение, еще на 14 улицах отключили свет

В Рязани утром 13 октября частично восстановили электроснабжение на девяти улицах после технологического нарушения. При этом в 10:05 новое отключение затронуло жителей еще 14 улиц. Об этом сообщили в АО «РГРЭС».

В 10:08 электричество частично вернули на улицы Введенскую, Маяковского, Фрунзе, Полевую, Яхонтова, Есенина, Свободы, Некрасова и Семинарскую. Аварийная бригада продолжает искать поврежденный участок сети, чтобы полностью восстановить подачу электричества.

В 10:05 без света остались жители улиц Гагарина, Островского, Черновицкой, Братиславской, Пушкина, Семашко, Татарской, Полетаева, 1-й, 2-й, 3-й, 4-й и 6-й Линий, а также улицы Дзержинского.

Специалисты приступили к локализации повреждения. Предварительно, на восстановление электроснабжения потребуется около двух часов.

По вопросам отключения света рязанцы могут обратиться в АО «РГРЭС» по телефону 55-01-12.