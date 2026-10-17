В Рязани открыли обновлённую входную группу «Тропы Паустовского» в Солотче

В Солотче состоялось открытие обновлённой входной группы экотропы, посвящённой памяти писателя Константина Паустовского. Об этом сообщил глава администрации Рязани Борис Ясинский.

По его словам, создавать дополнительные зелёные зоны в Солотче не требуется — это место само по себе уникально, и именно за эту красоту его полюбил Паустовский.

Входную группу дополнили светильниками и установили беседку для отдыха, которая одновременно служит раздевалкой. Кроме того, появился интерактивный стенд, позволяющий гостям увидеть и услышать «оживлённого» с помощью искусственного интеллекта писателя. На самой тропе установили и покрасили беседку для отдыха, разместили информационные щиты, а ветхие лавочки заменили на новые.