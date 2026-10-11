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Общество

Суд в Сараевском районе восстановил незаконно уволенных сотрудниц сельхозпредприятия

Олеся Чугунова
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Сараевский районный суд вынес решение в пользу женщин, которые были уволены с одного из сельскохозяйственных предприятий округа. Сотрудниц вернули на прежние должности, а работодателя обязали выплатить им компенсацию за вынужденный прогул и моральный вред. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

По данным ведомства, женщины трудоустроились на предприятие весной текущего года, однако уже через месяц их уволили, сославшись на прогул. В ходе разбирательства суд изучил представленные доказательства и установил, что фактического отсутствия сотрудниц на рабочих местах не было. Как выяснилось, ситуацию с прогулом искусственно создало руководство, чтобы избавиться от работниц после конфликта с директором.

В результате увольнение было признано незаконным, а женщин восстановили в должностях. Кроме того, с работодателя взыскали денежные средства в пользу сотрудниц.

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