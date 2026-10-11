Музей Есенина в Константинове 12 октября будет принимать только наличные

12 октября с 15:00 в музее-заповеднике С. А. Есенина в Константинове начнутся технические работы в билетной системе. Об этом сообщили в администрации музея-заповедника.

В период работ приобрести билеты онлайн, через автоматические киоски, банковской картой или по СБП в кассе будет невозможно. Оплата будет приниматься исключительно наличными.

Кроме того, не исключены сбои при считывании ранее купленных электронных билетов. Администрация музея рекомендует посетителям до 15:00 обратиться в кассу, назвать номер электронного билета и получить его бумажный аналог — это поможет избежать проблем при входе на экспозиции.