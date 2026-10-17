Рязанские волейболистки уступили «Амурским тигрицам» в матче открытия сезона

Сегодня в Рязани стартовал новый сезон женской волейбольной Высшей лиги «А». В первом матче чемпионата «Рязань-РГУ» на домашней площадке принимала хабаровскую команду «Амурские тигрицы».

Гости серьёзно усилили состав в межсезонье и намерены повыситься в классе. Рязанская команда также заметно обновилась и ставит перед собой цель улучшить результат прошлого сезона, где она финишировала десятой.

Однако стартовая игра сложилась для хозяек неудачно — поражение в трёх партиях со счётом 0:3 (26:28, 22:25, 15:25). Завтра рязанские волейболистки проведут повторный матч с «Амурскими тигрицами».

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