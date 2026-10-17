Фото: https://max.ru/pv_malkov
Общество

Павел Малков сообщил о высадке более 13 тысяч деревьев и кустарников в Рязанской области

Олеся Чугунова
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В Рязанской области продолжается месяц озеленения. Губернатор Павел Малков вместе с сотрудниками правительства области и городской администрации принял участие в высадке деревьев на улице Есенина. На участке от Грибоедова до Урицкого высадили липы, яблони, ели, гортензии и можжевельник. Все саженцы выращены в рязанских питомниках.

«С начала октября по всей области высадили более 13 тысяч деревьев и кустарников, в Рязани – более 8 тысяч. Улица за улицей зеленее становятся и город, и весь регион», — отметил Павел Малков.

К акции присоединились сотрудники федеральных ведомств и предприятий, активисты партии «Единая Россия», а также жители города. Подробности можно узнать в чат-боте «Акция по озеленению. Рязанская область».

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