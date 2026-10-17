Экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль назвала Рязанскую область центром своей жизни

Бывший министр иностранных дел Австрии, а ныне руководитель Геополитической обсерватории по ключевым проблемам России (G.O.R.K.I.) СПбГУ Карин Кнайсль призналась, что ее любимым регионом России стала Рязанская область. Об этом она рассказала РИА Новости на форуме Российской энергетической недели.

«Да. Я и живу в Рязанской области. Это центр моей жизни», — заявила Кнайсль, отвечая на вопрос о том, есть ли у нее любимый регион в стране.

Напомним, что в 2020 году Кнайсль, известная дружественной позицией по отношению к России, покинула Австрию из-за развернутой против нее травли. После переезда во Францию и Ливан она прибыла в Россию в 2023 году, а в 2024-м объявила о решении остаться здесь на постоянное место жительства. Сейчас экс-глава МИД Австрии проживает в Касимовском районе Рязанской области.