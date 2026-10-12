Массовое отключение света произошло в Рязани 12 октября

В Рязани 12 октября произошло массовое отключение электроэнергии. Об этом сообщили в АО РГРЭС.

В 14:25 произошло очередное отключение, затронувшее улицы Великанова, Крупской, Народный Бульвар, Интернациональная, Станкозаводская, Бирюзова, Весенняя (Канищево), Полевая (Канищево), Садовая (Канищево), Чапаева (Канищево), Школьная (Канищево).

Аварийно-восстановительная бригада уже работает на месте. Специалисты занимаются локализацией поврежденного участка сети. По предварительным оценкам энергетиков, полное восстановление электроснабжения для этих потребителей займет около 2 часов.

Ранее, в 13:15, в городе уже фиксировался аналогичный инцидент. Тогда без света остались дома на улицах Гагарина, Островского, Черновицкая, Братиславская, Пушкина, Татарская, Полетаева, Гоголя, 1-я, 2-я, 3-я, 4-я и 6-я Линии, а также на улицах Ленинского Комсомола, Стройкова и Толстого. На текущий момент информация о возобновлении подачи электроэнергии по данным адресам не поступала.

В 10:05 в результате технологического нарушения без света остались потребители по адресам: ул. Связи (Соколовка), 10, 12, 12а, 18, 20, 22. На текущий момент информация о возобновлении подачи электроэнергии по данным адресам не поступала.

Жителям, пострадавшим от отключений, рекомендуется по всем вопросам электроснабжения обращаться в диспетчерскую службу по телефону 55-01-12.