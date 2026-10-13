В Рязани пройдёт форум о профилактике подростковых кризисов

15 октября в рязанском Доме молодёжи соберутся педагоги, психологи, родители и сами подростки на форуме «Подросток в фокусе: Специалисты. Родители. Дети». Он посвящён профилактике подростковых кризисов, трудного поведения и отклонений. Организаторы — АНО «Центр социализации и развития навыков жизни «Территория подростков»» и АНО «Надежда+» при поддержке городской администрации.

Программа разделена на три потока, каждый из которых отвечает на свой вопрос: как помочь, как понять и как не остаться одному.

Для специалистов — педагогов, психологов и соцработников — откроется «Мастерская решений». Здесь разберут, зачем подросткам «третье место», как формируется зависимое поведение и чем отличаются селфхарм и суицид, хотя реакция на них должна быть одинаково экстренной.

Родителей ждёт «Родительский навигатор». Им расскажут, как и когда говорить с детьми на интимные темы, как распознать буллинг и помочь, а также как проблемное поведение связано с базовыми потребностями. Самым юным участникам предложат трек «Сам себе режиссёр». Их ждут социальная игра живого действия «Яма», телесно-двигательная терапия и форум-театр «Сценарий твоего выбора» со спектаклем «Про буллинг».

Завершится форум открытым диалогом с микрофоном, где родители, подростки и специалисты смогут высказаться и услышать друг друга.

Возрастное ограничение 12+.