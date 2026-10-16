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Общество

Рязанский суд обязал страховую компанию выплатить 700 тысяч рублей обманутому клиенту

Анастасия Мериакри
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Рязанский областной суд отменил вердикт первой инстанции и встал на сторону клиента, которого ввели в заблуждение, предложив ему страховые продукты вместо банковского вклада.

История началась в ноябре 2021 года, когда гражданин пришел в отделение АО «Почта Банк», чтобы открыть срочный вклад. Сотрудник банка заверил его в успешном заключении договора вклада, но позже выяснилось, что мужчина подписал договор инвестиционного и накопительного страхования жизни с ООО «АльфаСтрахование-Жизнь».

Не подозревая о подмене, мужчина регулярно вносил деньги, думая, что увеличивает сумму своего депозита. Однако эти средства уходили на оплату страховых премий. В мае 2022 года ситуация повторилась, и был заключен еще один аналогичный договор. Обман раскрылся, когда мужчина попытался закрыть «вклад» и забрать накопления, но в банке ему сообщили, что таких счетов на его имя нет.

После того как страховая компания проигнорировала досудебную претензию, обманутый клиент обратился в суд, требуя признать сделки недействительными и вернуть средства. Советский районный суд города Рязани отказался удовлетворить требования истца полностью.

Однако судебная коллегия по гражданским делам Рязанского областного суда изменила ситуацию. Апелляционная инстанция установила несколько важных обстоятельств. Во-первых, истец не имел специальных финансовых знаний и действовал под влиянием серьезного заблуждения относительно природы сделок. Во-вторых, у мужчины есть проблемы со слухом, а ему выдавали только копии первых страниц договоров, не передавая оригиналы.

Суд подчеркнул, что ответственность за предоставление полной и достоверной информации об услуге лежит на исполнителе. Страховая компания не смогла доказать, что клиенту были ясно разъяснены все существенные условия, включая отсутствие гарантированного дохода и риск полного возврата средств при досрочном расторжении.

В итоге решение районного суда было отменено. Судебная коллегия признала договоры страхования недействительными и обязала ООО «АльфаСтрахование-Жизнь» выплатить клиенту уплаченные суммы, проценты, компенсацию морального вреда и штраф за несоблюдение добровольного порядка удовлетворения требований. Общая сумма выплат составила около 700 тысяч рублей. Решение вступило в законную силу.

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