Фото: УМВД России по Рязанской области
Происшествия

В Рязанской области ликвидировали резиновую квартиру для 14 мигрантов

Анастасия Мериакри
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В Рязанской области правоохранительные органы возбудили уголовные дела против 56-летнего жителя поселка Мурмино Рязанского муниципального округа. Мужчина незаконно зарегистрировал в своем доме 14 иностранцев из двух стран Центральной Азии.

Выявление фиктивной регистрации стало результатом совместной работы участковых уполномоченных полиции ОМВД России по Советскому району Рязани и сотрудников подразделения по вопросам миграции. Проверка началась после анализа данных миграционного учета.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий полицейские установили, что регистрация иностранцев была произведена через многофункциональные центры, расположенные на улице Почтовой и в Торговом городке Рязани. Однако при проверке выяснилось, что по указанному адресу постоянно проживает только сам хозяин, а зарегистрированные иностранцы никогда не появлялись в этом доме.

Среди фиктивно зарегистрированных оказались граждане Центральной Азии в возрасте от 20 до 66 лет. По предварительным данным следствия, злоумышленник получал денежное вознаграждение за свои услуги. Правоохранительные органы отмечают, что сумма, которую он получил, несоразмерна тем проблемам, с которыми он теперь сталкивается.

Подразделение дознания ОМВД России по Советскому району Рязани возбудило уголовные дела против мужчины по статье 322.3 Уголовного кодекса Российской Федерации, которая предусматривает наказание за фиктивную постановку на учет иностранных граждан или лиц без гражданства. Максимальное наказание по этой статье — лишение свободы на срок до пяти лет.

Иностранцы, нарушившие миграционное законодательство, подлежат административной ответственности.

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