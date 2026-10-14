В Рязани пройдет спортивный фестиваль для отцов «Папа в деле»

18 октября в 12:00 в Лесопарке состоится спортивный фестиваль «Папа в деле», приуроченный к празднованию Дня отца.

Гостей ждут соревнования и испытания для пап. Участники смогут попробовать себя в сборке и разборке автомата, познакомиться с тактической медициной, а также посетить выставку современного оружия и БПЛА от Патриотцентра. Кроме того, запланированы стрельба из лука, метание копья и выставка средневекового оружия и доспехов XIV века от ИПК «Стальная Дружина».

Спортивный комплекс «Дельфин» проведет соревнования «Проверка силы», автошкола «Вектор» предложит испытание «Расскажи правильно подкапотное пространство», а сотрудники Лесопарка подготовили секретную станцию, подробности о которой станут известны на месте.

В программе также творческие выступления, развлечения и мастер-классы для всей семьи. Жителей и гостей города приглашают в Лесопарк.

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