Массовое ДТП произошло у ТЦ «Круиз» в Рязани, перевернулся автомобиль

У торгового центра «Круиз» в Рязани произошло массовое ДТП. Об этом сообщает канал «Топор. Новости Рязани» в «Максе».

По предварительной информации, в аварии были задействованы несколько транспортных средств, среди которых оказался и общественный транспорт.

Очевидцы сообщают о серьёзных последствиях аварии. Одна из машин перевернулась на бок, а другая получила повреждения после столкновения с автобусом.

На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД и медики. Официальная информация не поступала.