Изображение от jcomp на Freepik
Медицина

Рязанские кардиологи спасли пациента с острой почечной недостаточностью

Анастасия Мериакри
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

Врачи Рязанского кардиодиспансера спасли 59-летнего мужчину, который поступил в больницу с подозрением на серьёзное сердечно-сосудистое заболевание. Благодаря мастерству медиков и использованию современного оборудования для очистки крови, пациент был спасён.

Вечером в кардиодиспансер привезли мужчину в крайне тяжёлом состоянии. Он жаловался на сильную одышку, что заставило врачей предположить тромбоэмболию лёгочной артерии — опасное для жизни состояние, требующее немедленного обследования и лечения.

Пациента сразу же перевели в отделение анестезиологии и реанимации, где ему провели всестороннее обследование: взяли анализы, сделали УЗИ сердца и другие необходимые процедуры. Результаты исследований не подтвердили первоначальный диагноз, но специалисты обнаружили серьёзную почечную недостаточность.

После изучения данных из медицинской информационной системы врачи выяснили, что мужчине ранее была проведена пересадка почки, и в настоящее время он проходит заместительную почечную терапию с помощью гемодиализа. Это объясняло тяжёлое состояние пациента и требовало срочной процедуры очистки крови.

Заведующая отделением анестезиологии и реанимации Дмитрий Косолапов рассказал о принятом решении: «При обследовании мы выявили выраженные нарушения функции почек, требовавшие проведения гемодиализа. Учитывая тяжесть состояния пациента и риски, связанные с транспортировкой, мы приняли решение провести процедуру непосредственно в нашем отделении с использованием нового аппарата для экстракорпорального очищения крови. Это современное оборудование позволяет оказывать высокотехнологичную помощь пациентам с тяжёлыми нарушениями функции почек и другими критическими состояниями непосредственно в кардиодиспансере. Для нас это первый опыт применения нового оборудования для помощи пациенту в такой клинической ситуации. Ранее мы использовали аппарат преимущественно для оказания помощи пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями».

После успешного гемодиализа состояние пациента значительно улучшилось, и симптомы стали менее выраженными. На следующее утро мужчину благополучно перевели в профильный стационар другого медицинского учреждения, где он продолжит необходимое лечение.

Фото: министерство здравоохранения Рязанской области

Подпишитесь на наш канал в Дзен: https://dzen.ru/7info.ru — чтобы не остаться без информации при отключении интернета. Он доступен в белых списках!

У нас есть новостной канал в MAX. Рассказываем о главных событиях этого дня. Подписывайтесь: https://max.ru/ryazan7info

Предыдущая статья
«Капсулу Жириновского» открывать нескоро, но хранящееся в ней пророчество уже будоражит умы
Следующая статья
Массовое ДТП произошло у ТЦ «Круиз» в Рязани, перевернулся автомобиль
Реклама: АНО НЦ «Россия», ИНН: 6200020950, erid: 2VtzqvTVSdTspot_img

Популярные материалы

Происшествия

Опасность БПЛА действует в Рязани, в городе слышны громкие звуки

Рано утром в четверг, 15 октября, в Рязани действует угроза атаки БПЛА. В городе слышны громкие звуки.
Политика

Зеленский всех обманул? Названа неожиданная версия отключение Starlink на Украине

«Военная хроника» рассматривает две версии ограничений Starlink на Украине: возможное давление со стороны США и использование ситуации Киевом в политических целях.
Происшествия

Генерал рассказал, откуда ВСУ запускали БПЛА для атаки на Рязань 15 октября

Генерал-майор добавил, что большинство беспилотников уничтожают еще на подлете к цели.
Происшествия

Атака БПЛА на Рязань 15 октября: что известно, правила поведения

Все официальные заявления об утреннем налёте беспилотников на область.
Происшествия

В Рязани объявили воздушную тревогу

В городе включили сирену.
Темы
Общество

Рязанский суд обязал страховую компанию выплатить 700 тысяч рублей обманутому клиенту

Мужчина регулярно вносил деньги, думая, что увеличивает сумму своего депозита. Однако эти средства уходили на оплату страховых премий. В мае 2022 года ситуация повторилась, и был заключен еще один аналогичный договор.
Общество

В Рязанской области завершился пожароопасный сезон

Пожароопасный сезон в Рязанской области, стартовавший 1 апреля, официально завершился 15 октября 2026 года.
Транспорт и дороги

В Рязани на месяц ограничат парковку и проезд на улице Сенной

С 16 октября по 10 ноября в Рязани будут действовать временные ограничения на движение и парковку транспортных средств в связи с работами по благоустройству улицы Сенной.
Происшествия

Массовое ДТП произошло у ТЦ «Круиз» в Рязани, перевернулся автомобиль

По предварительной информации, в аварии были задействованы несколько транспортных средств, среди которых оказался и общественный транспорт.
Новости России

Александра Трусова пошутила о материнских буднях перед этапом Гран-при в Китае

С 6 по 8 ноября в китайском Шэньчжэне пройдет этап Гран-при. Изначально Трусова была в списке запасных, но получила приглашение на турнир после неожиданного отказа от участия бронзовой призерки чемпионата мира Ким Чхэ Ен из Южной Кореи.
Происшествия

В Рязанской области ликвидировали резиновую квартиру для 14 мигрантов

В ходе оперативно-разыскных мероприятий полицейские установили, что регистрация иностранцев была произведена через многофункциональные центры, расположенные на улице Почтовой и в Торговом городке Рязани.
Общество

В Рязани назвали адреса уборки и высадки деревьев в предстоящий субботник

Первоочередное внимание будет уделено зеленым зонам в районе Горбатого моста, территории автотранспортного техникума и участку около церкви в поселке Строитель.
Общество

В Рязани назвали победителей турнира «Кубок ректора»

14 октября в Национальном центре «Россия» в Рязани завершился региональный этап интеллектуального турнира «Кубок ректора. Играем всей страной». За выход в следующий этап боролись 12 коллективов
Статьи по теме
Новости РоссииПроисшествияИнтересноеНовости кино и ТВПолитикаЗдоровье