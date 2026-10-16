Рязанские кардиологи спасли пациента с острой почечной недостаточностью

Врачи Рязанского кардиодиспансера спасли 59-летнего мужчину, который поступил в больницу с подозрением на серьёзное сердечно-сосудистое заболевание. Благодаря мастерству медиков и использованию современного оборудования для очистки крови, пациент был спасён.

Вечером в кардиодиспансер привезли мужчину в крайне тяжёлом состоянии. Он жаловался на сильную одышку, что заставило врачей предположить тромбоэмболию лёгочной артерии — опасное для жизни состояние, требующее немедленного обследования и лечения.

Пациента сразу же перевели в отделение анестезиологии и реанимации, где ему провели всестороннее обследование: взяли анализы, сделали УЗИ сердца и другие необходимые процедуры. Результаты исследований не подтвердили первоначальный диагноз, но специалисты обнаружили серьёзную почечную недостаточность.

После изучения данных из медицинской информационной системы врачи выяснили, что мужчине ранее была проведена пересадка почки, и в настоящее время он проходит заместительную почечную терапию с помощью гемодиализа. Это объясняло тяжёлое состояние пациента и требовало срочной процедуры очистки крови.

Заведующая отделением анестезиологии и реанимации Дмитрий Косолапов рассказал о принятом решении: «При обследовании мы выявили выраженные нарушения функции почек, требовавшие проведения гемодиализа. Учитывая тяжесть состояния пациента и риски, связанные с транспортировкой, мы приняли решение провести процедуру непосредственно в нашем отделении с использованием нового аппарата для экстракорпорального очищения крови. Это современное оборудование позволяет оказывать высокотехнологичную помощь пациентам с тяжёлыми нарушениями функции почек и другими критическими состояниями непосредственно в кардиодиспансере. Для нас это первый опыт применения нового оборудования для помощи пациенту в такой клинической ситуации. Ранее мы использовали аппарат преимущественно для оказания помощи пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями».

После успешного гемодиализа состояние пациента значительно улучшилось, и симптомы стали менее выраженными. На следующее утро мужчину благополучно перевели в профильный стационар другого медицинского учреждения, где он продолжит необходимое лечение.