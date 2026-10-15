В Рязани водитель маршрутки угрожал зарезать коллегу из-за конфликта на дороге

В Рязани вечером 13 октября случился инцидент с участием водителей общественного транспорта, который перерос в угрозу физической расправы. По предварительным данным, ссора произошла между водителями маршруток № 41 и № 75.

По информации канала «Топор. Новости Рязани» в Максе, водитель 41-го маршрута вел себя крайне агрессивно. Во время словесной перепалки он не только угрожал оппоненту физической расправой, но и высказывал оскорбительные требования, например, заставлял его «жрать деньги». Кульминацией конфликта стали угрозы зарезать водителя 75-го маршрута.

Причины, которые привели к столь острому противостоянию, пока неизвестны. Официальных комментариев от правоохранительных органов или транспортных компаний, обслуживающих эти маршруты, не поступало.