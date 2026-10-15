В Рязани назвали адреса уборки и высадки деревьев в предстоящий субботник

Глава администрации Рязани Борис Ясинский представил план мероприятий на предстоящий общегородской субботник. В рамках акции коммунальные службы и волонтеры займутся очисткой загрязненных территорий и масштабным озеленением городских пространств.

Первоочередное внимание будет уделено зеленым зонам в районе Горбатого моста, территории автотранспортного техникума и участку около церкви в поселке Строитель.

Коммунальные службы очистят замусоренный проход вдоль ручья Быстрей, расположенный между улицами Тимуровцев и Боголюбова. Также работы будут проведены на улицах Сельских Строителей, Интернациональной и Полевой. Кроме того, приведут в порядок зеленые зоны на улицах Стройкова, Пушкина, Дзержинского, Первомайской и Порядок.

Одновременно с уборкой мусора пройдет озеленение города. На этой неделе в Воскресенском сквере появятся дерен, рябина, спирея, пузыреплодник и сирень. Центральным событием субботника станет озеленение улицы Есенина, которое специально перенесли на субботу для максимального участия горожан. Вдоль этой улицы планируется высадить более 150 молодых саженцев липы.

Глава администрации отметил, что городские власти приветствуют всех рязанцев, готовых принять участие в уборке и благоустройстве родного города.